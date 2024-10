Accoglienza e viabilità, Siena scommette sul Giubileo 2025. “Arriveremo pronti”

Siena, 5 ottobre 2024 – ”Un confronto costante con il territorio sul tema del turismo: la scommessa è il Giubileo 2025”. Parola dell’assessore Vanna Giunti, che ha incontrato a palazzo Berlinghieri i rappresentanti delle guide turistiche e delle associazioni di categoria, per confrontarsi sulla gestione dei flussi turistici e la recente sperimentazione delle navette di collegamento tra la città e i parcheggi dei pullman.

L’incontro si è focalizzato sulla necessità di un confronto continuo, come previsto anche dal piano strategico Gstc (Global Sustainable Tourism Council) ’Per un buon governo del turismo a Siena’, evidenziando l’importanza di una collaborazione tra le varie parti interessate. “L’esperienza delle navette turistiche – ha detto Giunti – ci ha resi consci di aspetti che prima erano meno presenti. Questo primo incontro con rappresentanti delle guide turistiche e associazioni di categoria fa parte di un percorso più articolato. Seguiranno infatti incontri con altri operatori economici per avere una visione globale degli interessi e delle esigenze della città”. Durante la riunione, sono state discusse diverse proposte innovative per migliorare l’accoglienza e la mobilità turistica come l’introduzione di un sistema avanzato di prenotazione per gli autobus turistici, che permetterebbe una gestione più accurata e dettagliata degli arrivi e delle provenienze. Al contempo è stata messa sul tavolo la valorizzazione del ruolo stesso delle guide turistiche locali, veri e propri ’ambasciatori dell’accoglienza senese’, per esaltare l’autenticità dell’esperienza a Siena.

“Dobbiamo arrivare al Giubileo pronti, in modo da offrire una buona accoglienza e una buona viabilità, essenziale sia per i cittadini sia per i turisti – ha rimarcato l’assessore –. I rappresentanti delle guide turistiche hanno proposto una diversificazione dei punti di attracco al centro storico, per incentivare la distribuzione dei flussi turistici e sostenere le attività economiche locali distribuite in differenti aree della città”. Tra le idee percorribili, c’è anche un punto d’attracco alle scale mobili che portano in piazza San Francesco: “In prospettiva del Giubileo – il commento di Giunti –, questo è un luogo-simbolo”.

L’assessore nei giorni scorsi ha incontrato anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice: “L’arcivescovo ha rappresentato la necessità di avere palestre disponibili per accogliere i tanti ragazzi in arrivo in occasione della Giornata mondiale della Gioventù, che sarà celebrata il 24 novembre. Un motivo in più – secondo l’assessore – per puntare su accoglienza e facilità di accesso al centro storico”.

Tra le iniziative previste dal Comune per il Giubileo in sinergia con l’Arcidiocesi, c’è anche “l’apertura di cappelle ora chiuse, mettendole in rete con le varie chiese”. Ma non finisce qui: “E’ in fase di organizzazione un’esperienza a cavallo da Pisa a Roma lungo la Via Francigena – ha annunciato Giunti –, bisogna capire le ricadute che avrà sul nostro territorio e magari pensare a un pellegrinaggio a piedi da Siena a Roma, sempre lungo la Francigena, prima del Giubileo”. Il tutto, senza dimenticare la patrona Santa Caterina: “Ci sono molto luoghi da valorizzare – ha concluso l’assessore – e tanti progetti da realizzare. L’impegno dell’amministrazione comunale è massimo. Vogliamo arrivare agli appuntamenti del 2025 pronti”.