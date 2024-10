Giornata internazionale contro la violenza. Un cartellone unitario

Il Comune di Siena celebrerà la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024, con un cartellone unitario con i componenti del Tavolo comunale per le politiche di parità, coinvolgendo la società civile e le istituzioni del territorio. Verrà effettuata la distribuzione e l’affissione gratuita del materiale informativo sul tema del contrasto della violenza sulle donne e sarà realizzata una campagna di comunicazione per diffondere il numero antiviolenza 1522, veicolata anche attraverso l’esposizione, per un mese, dello stesso numero sui taxi locali. Il 25 novembre la Cappella di Piazza del Campo sarà illuminata di arancione e si terrà una performance al Santa Maria della Scala dal titolo ’Viaggio verso Itaca’. L’11 novembre sarà organizzato un torneo triangolare di basket al palazzetto del Cus, con Asd Costone, Mens Sana Basketball e Virtus Siena.