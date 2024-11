Geometra laureato. Ultimi tre posti per il nuovo corso

Sono aperte fino al 22 novembre le domande di ammissione per gli ultimi tre posti disponibili per il nuovo corso di Laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università di Siena. L’immatricolazione è consentita fino ad esaurimento posti disponibili. Le attività didattiche si tengono al Centro di GeoTecnologie a San Giovanni Valdarno. Il corso di laurea ha un taglio pratico: previste ore di attività di laboratorio e tirocinio; consente di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra laureato.