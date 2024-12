Furti nelle abitazioni. Ora più telecamere

Gli episodi di furto sembrano aumentare negli ultimi periodi mettendo in allarme la Valdichiana. Da Montepulciano a Sinalunga, da Chianciano a Torrita, i ladri non si fanno scrupoli e le tecniche sono più di una per fare il colpo, comprese le telefonate per chiedere rimborsi puntando su "situazioni di pericolo", ovviamente false, di amici e familiari. Nell’ultimo Consiglio comunale a Torrita di Siena, il gruppo di minoranza ’Torrita Insieme’ ha posto un’interrogazione, letta dal consigliere Emanuele Andreucci, dove sono stati ricordati i tanti "episodi di furti in abitazione, anche nel tardo pomeriggio", con zone del territorio dove "numerosi cittadini segnalano episodi di microcriminalità". Di qui la richiesta all’amministrazione comunale di ampliare la strumentazione di videosorveglianza. Il sindaco Giacomo Grazi ha risposto: "Abbiamo 49 telecamere installate nel territorio comunale, di cui 12 adeguate anche alla lettura targhe. Sono tutte funzionanti e collegate". Il primo cittadino ha aggiunto: "E’ previsto un ampliamento nel ‘25 e nel ‘26 per alcune zone dove mancava la corrente elettrica, perché le telecamere devono essere collegate ai lampioni, con i pannelli solari non hanno quella certezza della registrazione". Le novità interesseranno l’incrocio in direzione Pienza (e quindi girando verso Montefollonico arrivando dalla cittadina della Valdorcia), che sarà dotato di telecamere. E "verrà anche ampliato il servizio verso il casello autostradale di Bettolle", ha aggiunto Grazi. Il consigliere Andreucci si è dichiarato soddisfatto, confermando la disponibilità del gruppo a un eventuale coinvolgimento "nell’individuazione di aree per l’installazione delle telecamere".

L.S.