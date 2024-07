Forme nel Verde, arte in Valdorcia ’Comfort zone’ di Stefania Vichi le opere in mostra a San Quirico

Installazioni e sculture in Val d’Orcia. Torna Forme nel Verde, giunta quest’anno alla sua 53° edizione, con protagonista l’italiana Stefania Vichi, scelta dal curatore e direttore artistico della mostra Carlo Pizzichini. Sabato 20 luglio alle 21, l’artista si presenterà a Bagno Vignoni con una performance di danza site-specific.

Forme nel Verde sceglie ancora la Val D’Orcia, quindi, celebre in tutto il mondo per la dolcezza dei suoi paesaggi, per Bagno Vignoni con le sue magnifiche vasche romane e la Cappella della Madonna di Vitaleta, vicino alla quale si trova il sentiero in Ridley Scott ha girato l’iconica scena de Il Gladiatore. Il percorso espositivo della manifestazione attraversa le vie e le piazze del centro storico di San Quirico, dove sabato alle 18 è in programma la cerimonia di inaugurazione (in Piazza della Libertà), e si sviluppa nel palcoscenico naturale degli Horti Leonini e nelle sale di Palazzo Chigi e di fronte alla Collegiata romanica della città.

Per Forme nel Verde, Stefania Vichi ha preparato un percorso composto da venti opere tra sculture e installazioni monumentali, tra cui una video, creata con l’artista Dario Denso Andriolo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Negli Horti Leonini saranno installati i monoliti di Lex Italica, un nucleo di sculture, mentre ttorno al monumento storico di Cosimo III, che è installato al centro del grande giardino, Vichi costruirà un monumentale recinto scultoreo dal titolo ‘Comfort zone’: tre metri per lato, consentirà di entrare in un giardino illusorio.

Alla Chiesa della Vitaleta sarà installata Hard Climb, una scala in ferro di oltre cinque metri composta da improbabili scalini in acciaio che, come uno specchio, riflettono la facciata della Cappellina. Una parte delle opere allestite all’interno di Palazzo Chigi sono infine poste in dialogo con una serie di sculture di studenti delle Accademie di Belle Arti italiane.

Riccardo Bruni