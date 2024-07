Festival di Radicondoli. C’è Maddalena Crippa

Al ’Festival di Radicondoli’ è attesa Maddalena Crippa, che mette in scena ’Deve trattarsi di autentico amore per la vita’, tratto dai ’Diari’ di Etty Hillesum, giovane studiosa olandese morta ad Auschwitz nel 1943. Lo spettacolo è in programma oggi alle 21,15 alla Pieve Vecchia della Madonna, accompagnato dalla musica originale per arpa e armonica di Gian Mario Conti. Lo spettacolo racconta che negli anni ’40, mentre l’Europa sprofondava in una delle sue stagioni più nere, in Olanda una giovane studiosa ebrea faceva crescere dentro di sé la luce, Dio, l’Amore e un senso di accoglienza della vita in tutti i suoi aspetti che la portarono a consegnarsi completamente a ogni opportunità per evolvere, fosse pure dolorosa. Non perse mai la compassione, neppure per i suoi persecutori. Il festival di teatro e musica diretto da Massimo Luconi, prosegue fino al 29 luglio per poi riprendere dal 6 all’8 settembre con corsi di formazione e incontri. Il racconto del mito millenario di Cassandra con Alessandra D’Elia e Caterina Spadaro è in scaletta domani alle 21.15. Da segnalare, per i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, la piece teatrale ’Gianni’ di Michelangelo Bellani e Caroline Baglioni con Caroline Baglioni (sabato alle 21.15), il concerto dei Whisky Trail (venerdì alle 21.15 a Belforte). Domenica alle 16 si terrà la XV edizione del Premio Radicondoli per il teatro per la sezione maestri, per la sezione giovani critici e per il particolare uso di nuove tecnologie. La giuria è composta da Valeria Ottolenghi, Rossella Battisti, Enrico Marcotti, Sandro Avanzo, Claudia Cannella e Elena Lamberti. A seguire alle 21.15 ’Acanto’ con Alessandro Mor e Gabriele Graham Gasco. Lunedì alle 21.15 finale con ’Candele dei sentimenti’, con Arianna Scommegna.

Fabrizio Calabrese