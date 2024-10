Festa al Santa Maria per Alice Volpi e Matteo Betti

Una festa per celebrare gli atleti protagonisti a Parigi 2024. Il Comune abbraccerà Alice Volpi e Matteo Betti: i due campioni senesi saranno i protagonisti della cerimonia che si terrà lunedì 14 ottobre alle 17.30 nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Alle Olimpiadi di Parigi Alice Volpi ha conquistato la medaglia d’argento a squadre nel fioretto; alle Paralimpiadi Matteo Betti ha ottenuto la medaglia d’argento nel fioretto individuale. "Vogliamo ringraziare Alice e Matteo – dice l’assessore Lorenzo Loré - per aver portato il nome di Siena nel mondo e per averci dimostrato che nulla è impossibile a chi crede nei propri sogni".