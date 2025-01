Eccede con l’alcol. Maltratta la moglie. Patteggia 2 anni

Ha scelto la via del patteggiamento per chiudere il conto con le accuse mosse dalla donna con cui condivideva la vita e aveva costruito una famiglia. L’uomo, uno straniero, si trova attualmente in un centro per il recupero delle persone che hanno dipendenza dall’alcol. Sono già un paio di anni che sta seguendo questo percorso per cercare di uscire dagli eccessi indotti dal bere che certo hanno inciso sul rapporto di coppia.

Le accuse? Quella di averla maltrattata a parole, insultata, offesa, umiliata. E in una circostanza aveva persino rotto una vetrata della sua abitazione dove pretendeva di entrare, che era venuta giù e l’uomo era rimasto ferito. Di qui l’intervento delle forze dell’ordine.

Difeso dall’avvocato Jacopo Meini ha patteggiato ieri davanti al gup Sonia Caravelli 2 anni ma dovrà anche seguire un percorso di recupero per gli uomini maltrattanti presso una struttura accreditata. La donna, parte civile, non presente in aula, era assistita dall’avvocato Claudia Bini.