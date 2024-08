Dramma all’alba sull’A1. Auto finisce fuori strada. Donna muore sul colpo, grave alle Scotte il marito

Disastro in A1 per l’esodo di inizio agosto. Un’auto è finita fuori strada ieri mattina, alle prime luci dell’alba: una donna è morta, un uomo è rimasto gravemente ferito, il bilancio della tragedia. La moglie è morta sotto gli occhi del marito, adesso ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. Si tratta di una coppia di ucraini residenti da tempo in Italia.

Il traffico lungo l’Autostrada del sole è rimasto congestionato fino ora di pranzo: nelle prime ore della mattina le code hanno raggiunto i sette chilometri, con ripercussioni anche sulla viabilità interna nell’area della Valdichiana, dove erano stati individuati i percorsi alternativi.

L’incidente si è verificato poco prima delle 5 di ieri mattina, al chilometro 399 dell’autosole in direzione sud, verso Roma in una delle giornate da bollino nero in cui gli ultimi vacanzieri del fine settimana sono partiti per raggiungere la mèta delle ferie. È il tratto che precede di poco l’uscita per Chiusi-Chianciano Terme, dopo la stazione di servizio Montepulciano.

Non è noto se la coppia stesse andando o meno in vacanza, fatto sta che l’auto su cui viaggiavano ha sbandato ed è finita fuori strada: l’impatto è stato violentissimo. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli: a portare avanti gli accertamenti la polizia stradale di Arezzo. Ad avere la peggio è stata la moglie che viaggiava sul lato passeggeri e che è deceduta sul colpo. Quando sono arrivati i soccorsi, i sanitari hanno provato il tutto per tutto per intervenire sulla coppia a bordo del mezzo.

Sull’A1 sono state indirizzate tre ambulanze del 118 dell’Asl Toscana sud est: la Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e la Misericordia di Rapolano Terme, oltre ai Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per diverso tempo ma alla fine la donna non ce l’ha fatta.

Il marito è stato invece trasferito alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso, in gravi condizioni. L’uomo nella giornata di ieri è rimasto in osservazione al pronto soccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante le serie ferite.

Lo scontro ha inevitabilmente avuto gravi ripercussioni sul traffico autostradale. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico in direzione Roma, con l’uscita obbligatoria proprio al casello Valdichiana, come comunicato da Autostrade per l’Italia che ha inviato sul posto il personale della direzione 4° tronco di Firenze.

Il traffico che si è accumulato lungo la principale arteria del Paese ha raggiunto i sette chilometri di coda fino a quando, intorno alle 7.45, il tratto in direzione sud è stato riaperto, ma solo dopo che i Vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata e che gli uomini della Polizia stradale hanno condotto i rilievi sul luogo dell’incidente. Fino all’ora di pranzo la circolazione è andata però avanti a singhiozzo anche per i tanti viaggiatori al volante nel primo fine settimana di agosto, funestato da un drammatico incidente.