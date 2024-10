Dopo i tremila di Bright-night la Giornata della ricerca di ateneo

Mandato in archivio Bright-Night 2024 (foto) con tremila partecipanti agli eventi promossi dai due atenei, l’Università degli Studi ricorda per oggi in Rettorato la prima edizione della Giornata della Ricerca di Ateneo (GIRA). L’iniziativa si aprirà alle 9.30 e si protrarrà per l’intera giornata: in un’epoca in cui l’innovazione scientifica è sempre più cruciale per affrontare le sfide globali, GIRA vuole sottolineare il valore della ricerca come motore di conoscenza e leva per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Si discuterà di come l’avanzamento scientifico possa contribuire a risolvere problematiche sociali, ambientali ed economiche, dal miglioramento della salute pubblica allo sviluppo di tecnologie innovative, passando per la promozione di pratiche sostenibili nei settori produttivi. Oltre alla presentazione di numerosi progetti di ricerca ci saranno due keynotespeech: il primo, tenuto dal professor Giovanni Dosi della Sant’Anna di Pisa, affronterà il tema della natura ed etica della scienza moderna; il secondo, tenuto dal professor Sergio Matteo Savaresi del Politecnico di Milano, si concentrerà sul trasferimento tecnologico nell’ingegneria.

In un percorso all’interno del Rettorato saranno proiettati 14 video realizzati dai dipartimenti dell’Università, che illustreranno la ricerca scientifica portata avanti dalle strutture; e un quindicesimo video dell’Ateneo sulla ricerca di eccellenza.