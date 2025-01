Donna investita. Trovato pirata della strada

Si salverà. Non corre fortunatamente pericolo di vita la donna di 46 anni che è stata travolta sulle strisce pedonali a Sinalunga, mercoledì alle 18 in via Matteotti. Un fatto che ha avuto grande eco nel paese, rimasto scioccato dall’accaduto. E’ infatti una persona molto conosciuta. Stava uscendo da lavoro, quella sera, è infatti titolare di un negozio proprio nella zona dove è accaduto il grave incidente.

Il conducente della macchina che l’ha travolta, però, non si è fermato a soccorrere la ferita, allontanandosi. Sul posto la polizia municipale locale che ha svolto gli accertamenti ed è riuscita, in brevissimo tempo, ad individuare chi era alla guida dell’utilitaria. Si tratta di un giovane del posto che si è affidato all’avvocato Duccio Campani. La macchina è stata per il momento sequestrata in attesa di conoscere le eventuali contestazioni che verranno mosse dalla procura. A seguire invece il caso per tutelare la 46enne ferita – avrebbe riportato alcune fratture – è l’avvocato Massimiliano Pinsuti.

Quando la donna è stata travolta, come detto, il conducente non si è fermato. L’ha fatto invece un’altra vettura dando anche l’allarme. Sul posto subito l’automedica del 118 e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita che l’ha trasportata alle Scotte.

La.Valde.