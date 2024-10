’Domino’, il ritorno di Dante Baldini. Riccardo Bruni, esce il nuovo giallo

Uno zaino pieno di soldi ritrovato in un armadio, un telefono che contiene foto scottanti, un astro nascente del calcio che improvvisamente si trasforma in un flop, una setta satanica. Tra una partita a biliardo e una corsa sulla sua intramontabile Alfa 159, torna Dante Baldini, l’investigatore privato creato da Riccardo Bruni, giallista e collaboratore de La Nazione, nel nuovo romanzo che si intitola ‘Domino’, terzo capitolo della serie dedicata a questo personaggio.

"Ormai io e Baldini siamo una coppia collaudata – racconta l’autore – ma mentre lui fa il lavoro sporco, rischia la pelle, insegue i cattivi e risolve i casi, io mi limito a scrivere le sue storie cercando di intrattenere un po’ i nostri lettori". E con Baldini tornano anche altri personaggi, già presenti negli altri romanzi, e torna anche Rocca Tirrenica, la città in cui si svolgono tutte le storie raccontate.

"Ogni romanzo di questa serie è un viaggio a Rocca Tirrenica – racconta Bruni – un luogo che ho creato ricomponendo in una città vari posti della costa maremmana che frequento da sempre e che, anche attraverso il mio lavoro di cronista, ho imparato a conoscere più a fondo". Un’indagine letteraria, quindi, che diventa anche un’indagine negli angoli meno illuminati del nostro quotidiano. "Il giallo con le sue sfumature a volte ironiche a volte più nere – dice l’autore – è ancora il romanzo sociale per eccellenza. Forse perché nel tempo questo genere di storie è stato capace di ritagliarsi uno spazio tra letteratura e cronaca che è diventato la chiave più efficace per esplorare la realtà". Il libro è pubblicato da Indomitus Publishing, è disponibile in tutti i formati (compreso anche nella biblioteca Kindle Unlimited) e presto uscirà anche in audiobook per Audible, dove sono già disponibili i primi due romanzi della serie letti da Stefano Thermes.

"La penna di Bruni – spiega l’editore, Davide Radice – tesse una trama che mischia sapientemente il noir con tocchi di cronaca attuale, rendendo ogni personaggio incredibilmente reale e ogni svolta della trama imprevedibile. Con la sua Alfa 159, Dante Baldini naviga tra i vicoli ombrosi e le luci sfavillanti del lungomare, accompagnato dalla sua fidata spalla, Zelda, un personaggio che i lettori hanno imparato ad amare per il suo spirito indomabile".