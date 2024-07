Denuncia dei residenti: "Degrado in centro"

"Degrado in via Francesco Costantino Marmocchi, a pochi passi da via Maestra". Alcuni abitanti segnalano il caso a La Nazione, evidenziando la necessità di un intervento di pulizia in un punto preciso della strada del centro storico che unisce piazza Cavour e via Borgo Marturi. Raccontano Gianfranco Natale e i coniugi Paolo Giachi e Nadia Bacconi, che vivono davanti e di fianco alla zona che è finita sotto la lente di ingrandimento: "Al civico 35 di via Marmocchi si trova la palazzina evacuata poco più di un anno a causa di infiltrazioni di acqua. Non entriamo nel merito della vicenda. Diciamo soltanto che l’area interdetta per ragioni di sicurezza è stata opportunamente recintata, ma quella stessa superficie antistante il portone di ingresso ora chiuso con un lucchetto è in preda alla sporcizia. Cresce l’erba lungo la sede stradale, si sentono cattivi odori e c’è chi ha perfino notato la presenza di ratti. Ci siamo già rivolti al Comune, alla Polizia municipale e a Sei Toscana per far conoscere la questione, in una strada che rappresenta in pratica il collegamento fra tutti gli angoli del centro storico di Poggibonsi. Non è certo un bel biglietto da visita, una simile situazione di abbandono".

La richiesta qual è, dunque? "Vorremmo chiedere un incontro all’amministrazione comunale – rispondono – affinché possa rendersi conto direttamente del quadro con il quale ci troviamo a convivere. Un confronto per provare a risolvere un problema con il quale noi residenti di via Mormocchi dobbiamo fare i conti tutti i giorni, in ogni momento. Paghiamo le tasse – concludono – e abbiamo diritto a vivere nella pulizia e nell’ordine. Non certo in uno scenario di degrado".

Pa.Ba.