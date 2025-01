Colleverde, ancora un rinvio. Slitta l’incontro con le famiglie su tempi e modi del trasloco

Dovrà ancora attendere qualche giorno, probabilmente venerdì, la comunità della scuola Colleverde per conoscere tempi e modi del trasloco annunciato da Palazzo pubblico. Ieri, al rientro dalla vacanze, era in programma un incontro con l’assessore all’edilizia scolastica Lorenzo Lorè, ma all’ultimo è stato spostato per impegni istituzionali dell’assessore.

A pesare, probabilmente, anche la volontà di arrivare all’incontro con una soluzione in mano, che si starebbe delineando in questi giorni. I sopralluoghi negli edifici che ospiteranno la scuola sono stati fatti all’emiciclo di San Miniato e all’ex seminario di Montarioso, con la prima che appare la soluzione più probabile. Ma evidentemente ancora non tutti i tasselli sono andati al loro posto, per affrontare l’incontro con famiglie e personale avendo il risultato in mano.

Una risposta che però le famiglie invocano in tempi brevi risposte chiare: "A metà novembre ci è stato garantito che i problemi sarebbero stati risolti – afferma un genitore – e invece, dopo oltre un mese le piume di piccione continuano a svolazzare in una classe di ventiquattro bambini che oggi e per chissà quanto tempo è stata spostata in palestra con delle stufette".

A dicembre, dopo la comunicazione dello spostamento ai rappresentanti di classe, l’assessore Lorè aveva di fatto imputato alla proprietà la mancata manutenzione dell’immobile, annunciando un trasloco non temporaneo, ma con l’obiettivo di trovare una sede alternativa. Se la prima partita già è complicata, la seconda lo appare ancora di più, considerando che nella zona di riferimento non esistono spazi alternativi definitivi. E che il progetto della nuova scuola a San Miniato è stato cancellato.

O.P.