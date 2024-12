Colle guarda già al 2025. Associazioni, impianti sportivi e giovani le priorità

L’assessore Valerio Peruzzi lancia gli obiettivi per il 2025. "Il nostro obiettivo dice – è arrivare a presentare un calendario delle iniziative principali della città con eventi consolidati e nuove proposte che stiamo valutando insieme alle associazioni per tutto il 2025. Ad esempio tornerà ad esserci il festival del volontariato, una proposta che arriva proprio dalle associazioni e per questo le ringrazio anche per l’energia messa nel calendario degli eventi natalizi".

Aumentare il sostegno alle associazioni quindi… "Si. L’altro fronte è quello di sburocratizzare. Realizzeremo un vademecum a disposizione delle associazioni con i passaggi necessari per realizzare gli eventi".

Sul fronte dello sport? "Dobbiamo continuare l’operazione che abbiamo iniziato fin dal primo momento: avere contezza dello stato manutentivo degli impianti sportivi. Abbiamo trovato problematiche importanti che vengono dal passato. Da qui nascono le due variazioni al bilancio: trovare le risorse necessarie per riqualificare e partire con la manutenzione straordinaria. I nostri impianti sono belli, ma vanno mantenuti".

Quali i progetti? "L’obiettivo del 2025 è quello di prevedere una progettazione globale che ci farà capire quante risorse servono per sistemare i tre impianti principali: stadio, piscina e palazzetto. Prevediamo di affidare incarichi di progettazione per capire quante risorse saranno necessarie. Dobbiamo invertire il trend: non si deve intervenire solo quando c’è l’urgenza, ma prevenire con la giusta manutenzione insieme ai gestori. A seguito delle progettazioni avremo la possibilità di partecipare a bandi per ricercare risorse".

Manutenzioni, ma anche supporto alle associazioni sportive? "È in cantiere la realizzazione di un festival dello sport idealmente nel 2026 perché nel 2025 celebreremo il sessantesimo della piscina. Inoltre, presenteremo il progetto ‘Colle Sportiva’ che vuole essere un contenitore di tutto ciò che saranno gli eventi e le attività delle associazioni sportive. Un modo per unire le forze delle associazioni sotto lo stesso tetto".

Sulle politiche giovanili… "L’idea è quella di realizzare nel 2025 una serie di progetti per partecipare a bandi e così avere risorse per rivitalizzare le strutture comunali che oggi sono sotto utilizzate dai giovani".

Lodovico Andreucci