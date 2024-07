Cena della vittoria il 28 settembre: "Torniamo in Piazza del Mercato"

L’Onda dopo il corteo della vittoria del Palio conquistato da Brigante e Tabacco non ha perso tempo. Già decisi dall’assemblea i componenti delle tre commissioni e chi li coordinerà. Quella del Numero unico sarà guidata dal vicario Giulio Salvini, Lorenzo Baragatti (che è anche presidente di Società) si occuperà della commissione per la Festa nel rione e per i cenini, infine il vicario Guido Cavati sarà a capo di quella per la Cena della vittoria e il ricevimento delle autorità. Tutti dunque a lavoro per organizzare festeggiamenti in grande stile per celebrare un successo che Malborghetto si sta godendo.

"E’ stata decisa anche qualche data, mancano quelle dei cenini e della presentazione del Numero unico. Ci ritroveremo stasera dopo le 21 (ieri, ndr) per decidere", spiega il vicario Cavati. Già chiare, invece, le idee sulla cena della vittoria: si svolgerà sabato 28 settembre in piazza del Mercato. Naturalmente la parte che ricade nel territorio dell’Onda, come già successo per la vittoria del 2017 di Brigante e Porto Alabe che fu un omaggio a Duprè. "L’unico spazio importante che abbiamo per accogliere i commensali – spiega Cavati –, sette anni fa a tavola eravamo circa 1500. I numeri potrebbero anche aumentare, visti quelli delle cene della prova generale, sempre in crescita. Quanto invece alla festa nel rione si svolgerà il sabato precedente, il 21 settembre, avendo come cuore via Duprè e naturalmente i vicoli della Contrada".

La.Valde.