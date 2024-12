Capitani convocati dal sindaco. Sul tavolo la stagione 2025. Ascolterà le richieste dei dirigenti

di Laura Valdesi

SIENA

E’ iniziato il nuovo anno contradaiolo. La stagione 2024, dove certo non sono mancate le sorprese, in primis le Carriere ampiamente slittate, è alle spalle. Ma come ogni annata che si rispetti porta con sé insegnamenti e spunti che si possono rivelare preziosi per quella futura. E’ all’insegna di questo spirito che il sindaco Nicoletta Fabio ha tenuto fede all’impegno preso, convocando il 9 dicembre alle ore 18 i capitani in Comune per fare il punto. E per ascoltare anche le loro richieste, le necessità emerse. Eventuali piccoli aggiustamenti o novità da adottare, all’insegna dello spirito di collaborazione che l’amministrazione comunale ha fin qui dimostrato nei confronti delle dirigenze e delle Contrade.

I capitani si sono già mossi, dal canto loro, affrontando il nodo del verrocchio. Il nome già comunicato al sindaco Fabio è, come noto, quello di Renato Bircolotti. Anche se ovviamente bisognerà attendere l’estrazione a sorte delle Contrade a maggio perché venga ufficializzato. Una delle questioni da valutare riguarda anche l’utilizzo del canape a cigno. Finora veniva impiegato questo tipo di sgancio soltanto in provincia, a Mociano e anche a Monticiano. Ma poi, in Piazza, si tornava al canape vecchia maniera. E non sono mancate le difficoltà e le polemiche. Tanto da chiedersi se non fosse opportuno usare quello per il Palio anche durante gli appuntamenti dell’addestramento in provincia. Altra questione di cui si dibatte? Le ferrature.

In attesa dell’ufficialità della proroga dell’ordinanza Martini che, a questo punto, dovrebbe essere certa. Se fosse per lo stesso periodo di tempo della scorsa stagione, però, l’addestramento si svolgerebbe senza problemi mentre eventuali novità potrebbero andare ad impattare sulla Festa.