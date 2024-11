Buonconvento, nasce "L’Altra voce": "Pronti a raccogliere le istanze del paese"

di Laura Valdesi

"L’Altra Voce": si chiamerà così il comitato spontaneo che si è costituito. E si presenterà a Buonconvento, l’8 novembre, dalle 18.30 alle 20 nei locali ’Fior di Montalcino’. "Saremo lieti di incontrare i cittadini per dare finalmente vita e cuore a questa nuova realtà del paese", si legge nel volantino diffuso anche sui social. "Presenteremo lo statuto e gli obiettivi, sarà gradito ogni suggerimento. Occasione per ricevere le adesioni di tutti mantenendo aperto nel tempo il passaparola per chiunque voglia unirsi. Insieme possiamo fare tanto per migliorare la vita di tutti, per ridare lustro a Buonconvento e sentirsi ancora parte integrante di questa comunità", si dice.

La presidente é Gandolfa Albanese, al suo fianco anche Silvia Gragnoli e Chiara Barazzuoli. Una delle ’battaglie’ fatte dalle componenti del neo costituito Comitato, naturalmente non da sole, è stata quella per la strada di Piana, che è tuttora in condizioni disastrate, specie quando piove. Sono stati annunciati i lavori e i cittadini che ne usufruiscono gioco forza, attendono di vedere operai gli operai in azione. L’intervento dovrebbe iniziare a dicembre.

"Vogliamo organizzare campagne di sensibilizzazione, collaborare con l’amministrazione comunale, coordinarci con altre associazioni presenti a livello locale, regionale e nazionale che perseguono gli stessi fini. Soprattutto – osserva la presidente – è aperta a tutti i cittadini di ogni colore politico. Siamo trasversali". L’idea è di dare appunto voce alle persone, anche alle tante che negli ultimi anni sono state zitte. "Che hanno paura di esprimersi anche perché, magari, nel corso del tempo non sono state ascoltate. Non faremo miracoli, per carità, ma raccoglieremo le istanze e ci muoveremo per capire se è possibile risolverle", ribadisce Albanese. "Spero che saranno in tanti – aggiunge – a partecipare all’incontro di venerdì".