Bezzini accoglie Marco Torre: "Professionista che conosce il sistema sanitario toscano"

"Esprimo apprezzamento per il parere positivo della Terza commissione del Consiglio Regionale sul nome di Marco Torre, che segue quello della Conferenza dei sindaci che si è riunita nei giorni scorsi e conferma la qualità della scelta del presidente Giani", così, l’indomani l’audizione in Commissione sanità, l’assessore regionale Simone Bezzini commenta la prossima nomina di Marco Torre alla direzione generale dell’Asl Sud Est.

"Torre è un professionista con un’esperienza consolidata nell’ambito della programmazione e gestione dei servizi sanitari - sottolinea l’assessore – , acquisita durante un percorso formativo e professionale di grande valore. Ha un’ampia e approfondita conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del sistema sanitario toscano e ha dato prova delle sue indiscusse capacità professionali alla guida della Fondazione Monasterio, che è un’eccellenza della sanità riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Il nome di Marco Torre è stato accolto positivamente e i rilievi che sono stati fatti ieri in Terza commissione – ancora Bezzini – sono stati solo di metodo e non di merito. C’è un apprezzamento e un riconoscimento generale delle competenze del nuovo direttore generale e di questo non possiamo che essere soddisfatti".

Dunque la strada è già presa e il traguardo ormai in vista: a giorni, probabilmente ad inizio della prossima settimana, è attesa l’ufficializzazione della nomina da parte del governatore toscano Eugenio Giani. Il verbale con il parere favorevole espresso dalla Terza commissione regionale è già stato inoltrato alla presidenza della Regione nella serata di mercoledì.

