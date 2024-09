Beko Europe Giovedì sciopero e presidio

Conto alla rovescia per lo sciopero di due ore previsto giovedì nello stabilimento di Beko Europe a Siena. Oggi le Rsu formalizzeranno all’azienda lo stop della produzione sia nel primo turno sia nel secondo, in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di lavoratori. Contestualmente, sempre giovedì, è previsto un presidio davanti allo stabilimento di viale Toselli, al quale parteciperanno i segretari generali di categoria Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) e Massimo Martini (Uilm).

Lo sciopero è stato indetto dopo l’annuncio dell’improvvisa chiusura di due siti produttivi in Polonia e il trasferimento della produzione in Turchia, con conseguente licenziamento di 1800 lavoratori. Il tutto, senza alcuna comunicazione ai sindacati del Comitato aziendale europeo (Cae).

Lo sciopero coinvolgerà i cinque siti produttivi italiani, al fine di lanciare un ’messaggio politico’ chiaro, cioè che azioni del genere non possono ripetersi sul suolo nazionale, dove la presenza dei sindacati è forte. Intanto si è sempre in attesa di una data di convocazione del tavolo su Beko al ministero delle Imprese e del made in Italy. La riunione era prevista per il mese di settembre, ma il ’silenzio assordante’ delle ultime settimane non fa ben presagire e ha messo in allarme i sindacati. Lo sciopero di giovedì vuole quindi essere da stimolo anche per il Governo, affinché tuteli la permanenza dei siti produttivi e i livelli occupazionali di Beko in Italia.

Cristina Belvedere