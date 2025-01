"Basta campanili. Nuova veste alla nostra Asl"

Appello di Francesco Carbone, segretario aziendale Anaao Toscana, a Marco Torre, nuovo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est. "Questa nomina vede il dottor Torre chiamato a guidare un’Azienda che opera su un territorio complesso con 13 ospedali situati in buona parte in aree a bassa densità abitativa – afferma – e spesso geograficamente disagiate, alcuni di questi faticano ad attrarre professionisti per le discipline più sensibili, generando un rischio crescente di impoverimento delle risorse umane. E’ insufficiente la capacità dei territori di confluire in una filosofia unitaria di Azienda". Di qui l’invito: "Torre lasci da parte i campanili e dia una veste nuova alla nostra Asl".