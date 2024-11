Autopalio, ecco la svolta. E’ stata finalmente riaperta la rampa di Poggibonsi Sud

Riaperta ieri la rampa di uscita Poggibonsi Sud della Autopalio per i veicoli provenienti da Siena. Un atteso riorno alla normalità conseguente alla conclusione dei lavori in un tratto di via Andreuccetti, all’immediata periferia della città. Lavori sulla rete idrica che avevano reso necessaria l’introduzione di alcune importanti novità nella viabilità. "L’intervento, nel suo complesso, non è ancora terminato – spiega la sindaca Susanna Cenni - E’ terminata la fase che ha richiesto alcune modifiche alla viabilità che siamo riusciti a gestire grazie alla collaborazione di tutti. Acque sta realizzando un lavoro importante per migliorare circa un chilometro di rete che è datato e soggetto a frequenti rotture. Al termine dell’intervento la rete sarà completamente nuova e consentirà un servizio migliore a numerose utenze". Il progetto complessivo è realizzato con un investimento del gestore di 480mila euro. Prevede la posa di una condotta idrica di distribuzione in ghisa per una lunghezza totale di quasi un chilometro (per la precisione, 950 metri) e comprende anche il rifacimento di una trentina di allacci d’utenza lungo il tracciato della condotta. Dopo la sostituzione delle tubature sulla strada delle Piaggiole, in queste ultime settimane l’intervento ha riguardato la porzione di rete che passa per via Andreuccetti (dall’incrocio con via Mocarello) e per consentire i lavori erano state apportate temporanee modifiche alla viabilità stabilite e valutate dalla Polizia Municipale del comando cittadino di concerto con la Prefettura, l’Anas e la Polizia Stradale. Nei prossimi giorni i lavori di Acque spa riprenderanno nella parte superiore di via Andreuccetti ed entro la fine dell’anno sarà completato tutto l’intervento. Nei tratti dove è gia stata rifatta la tubatura mancano le asfaltature definitive, che Acque effettuerà in primavera coordinando la programmazione con il Comune. Da ieri, dunque, la viabilità sulla Palio, all’altezza dell’uscita Poggibonsi Sud, è tornata alla normalità. Una buona notizia per la viabilità, come del resto il rifacimento della rete idrica in via Andreuccetti: lavori che metteranno fine alle frequenti perdite di acqua provocate dalla rottura dei tubi.