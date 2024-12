Appartamento gratis per tre specializzandi

Un appartamento a disposizione gratuita per tre medici specialisti iscritti per l’anno accademico 2024/2025 al primo anno della Scuola di specializzazione in emergenza-urgenza dell’Università di Siena. È l’azione sperimentale deliberata ieri dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano, con oggetto ’promozione politiche di supporto atte a incentivare l’iscrizione dei medici in formazione specialistica di scuole di specializzazione a bassa identità iscrittiva’.

"E’ un atto – spiega l’assessore Giordano – per dare un contributo concreto rispetto alle difficoltà che anche l’Università di Siena incontra nella copertura di posti nelle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria. Grazie alla disponibilità di Asp Città di Siena mettiamo a disposizione gratuita di tre iscritti un appartamento in via Stalloreggi 59 per un anno".

E’ stata dunque deliberata la convenzione tra Comune e Asp che disciplina la concessione dell’appartamento: l’Asp si impegna a fornire al Comune l’immobile di proprietà, arredato, di circa 120 metri quadrati; il Comune si impegna a corrispondere ad Asp 12mila euro quale canone di affitto annuale. Il Comune si impegna poi a concedere l’appartamento, in uso gratuito a massimo tre medici specialisti in formazione della Scuola di specializzazione in emergenza-urgenza dell’Università di Siena; in mancanza a nuovi specializzandi di altre scuole a bassa densità iscrittiva. Il Comune appronterà inoltre un avviso per l’individuazione dei beneficiari: quali criteri di individuazione degli studenti ammissibili alle misure di facilitazione sono requisiti di merito e di condizione economica.