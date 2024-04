Crete Senesi Ultramarathon, parte il conto alla rovescia. Come iscriversi

Rapolano Terme (Siena) 15 aprile 2024 – Accoglienza e tradizione, il fil rouge della seconda Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme e del Consiglio Regionale Toscano, in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio. L’evento vuole aprire agli atleti le porte di un territorio che si presenta da solo per bellezza paesaggistica, cultura eno-gastronomica e ospitalità di una regione rinomata in tutto il mondo.

Gli eventi. Si comincia venerdì sera 3 maggio quando si terrà il Pasta Party, offerto gratuitamente a ciascun atleta e un suo accompagnatore in collaborazione con la Misericordia di Rapolano Terme e l'Associazione Settembre Rapolanese. Un’occasione unica per gustare prodotti locali immersi nel clima di grande festa. Sabato 4 maggio il City Tour Crete Senesi, doppio giro turistico in bus, con partenza dal Parco dell'Acqua alle ore 9.00 e alle ore 10.30 per scoprire il Castello di Modanella e di San Gimignanello. Prenotazione obbligatoria, per un numero massimo di 128 posti, al costo di 5 euro. Per tutti i partecipanti un fiaschetto di vino per ricordare l’esperienza. Sabato pomeriggio alle 15 la Passeggiata Ecologica ludico-ricreativa per vivere i suggestivi paesaggi delle colline delle crete senesi, in compagnia della guida ambientale esperta del territorio Giulia Raffaelli. Partenza e arrivo dalla base logistica dell’evento, il Parco dell'Acqua di Rapolano Terme su un percorso ad anello di trekking di 12 km/330 D+. Sempre per il pomeriggio di sabato (orario in definizione), gli organizzatori hanno lavorato per eliminare le barriere, architettoniche e sociali, e vivere insieme a persone diversamente abili la passeggiata inclusiva di 1.5 km adatta a tutti.

Le iscrizioni sono gratuite per gli atleti portatori di disabilità e i loro accompagnatori. Coppa di partecipazione e ristoro finale con prodotti locali per tutti. Info e iscrizioni: [email protected]. Sabato sera in relax e musica dal vivo. Domenica 5 maggio spazio ai podisti più appassionati con 3 percorsi: Crete Ultra 50 km, prova del 22° Grand Prix IUTA 2024 di ultramaratona; Crete Long 30 km, e Crete Short 15 km, in versione competitiva e non competitiva, senza obbligo di certificato medico agonistico e tesseramento.

Pacco gara. Grazie alla profonda collaborazione con le aziende partner e con i produttori locali, è ricchissimo il premio di partecipazione per tutti gli atleti iscritti agli eventi della domenica. Già presentate la T-shirt Mizuno, realizzata in edizione speciale con un omaggio alla tappa del Giro d’Italia che arriverà pochi giorni dopo a Rapolano Terme, e la medaglia in pietra di travertino. Al pacco gara degli atleti iscritti alla Crete Ultra 50 km si aggiungono la Sacca Lapis Vitae, una bottiglia (50cl) di vino Sangiovese Chiassale 2022, una confezione di Pici (500 gr) Monte Sante Marie, un barattolo di salsa Aglione, tre prodotti del partner tecnico Keforma, prodotti per cura e bellezza del corpo Biofficina Toscana, due mazzi di carte da gioco Wuber, prodotti a marchio Coop: lattina di birra (50 cl), croccantini di mais, tavoletta di cioccolato, marmellata e barretta di integratore. Gli atleti iscritti alla Crete Long 30 km riceveranno la Sacca Lapis Vitae, una bottiglia (50cl) di vino Sangiovese Chiassale 2022, prodotti del partner tecnico Keforma, prodotti per cura e bellezza del corpo Biofficina Toscana, due mazzi di carte da gioco Wuber, prodotti a marchio Coop: lattina di birra (50 cl), Pasta Fior Fiore Gragnano, tavoletta di cioccolato e barretta di integratore. Gli atleti iscritti alla Crete Short 15 km (competitiva e non competitiva) riceveranno la Sacca Lapis Vitae, una bottiglietta di acqua (50cl), prodotto del partner tecnico Keforma, prodotti per cura e bellezza del corpo Biofficina Toscana, due mazzi di carte da gioco Wuber e una barretta di integratore Coop. Iscrizioni.

Le iscrizioni alle gare competitive sono aperte sul sito. fino alle ore 12 del 3 maggio 2023. Cambio quota domani 16 aprile 2024. Sulle iscrizioni con carta di credito non saranno applicate commissioni bancarie. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sul posto nella giornata di sabato 4 maggio dalle 08.00 alle 19.00 presso la sede expo Parco dell’Acqua di Rapolano Terme. Promo speciale per i soci IUTA, per usufruirne inviare una e-mail a [email protected]. Prossimo cambio tariffa il 16 aprile. Per le iscrizioni di società contattare [email protected]. Con l’iscrizione, gli atleti avranno diritto al pacco gara contenente gadget di diversi sponsor, t-shirt tecnica celebrativa dell’edizione 2024, medaglia finisher e prodotti tipici diversificati per tipologia di percorso. Maurizio Costanzo