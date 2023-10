Ultime prove dell’Hockey Sarzana prima del grande inizio stagionale

Sarzana (La Spezia) 22 settembre 2023 - Ultimi test per valutare le condizioni del gruppo e poi la testa andrà alla stagione agonistica che dal 7 ottobre impegnerà l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Le prove generali di Forte dei Marmi dunque saranno importanti per verificare lo stato di forma e l’inserimento dei nuovi il giovae argentino Joaquin Olmos e l’esperto Domenico Illuzzi al cospetto di formazioni avversarie anche nell’ormai imminente stagione del campionato di serie A1 ovvero il Forte dei Marmi una delle principali candidate al titolo, Hockey Vercelli e Montebello. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha disputato un paio di amichevoli e vinto proprio una settimana fa il primo trofeo messo in palio per ricordare la figura di Luigi Vettone disputato alla pista del Vecchio Mercato contro gli Amatori Wasken Lodi. Il debuto dei rossoneri in campionato è in programma sabato 7 ottobre nell’impegno casalingo contro il Montebello.