Travolti da una lastra di marmo, sono gravi due lavoratori

Sarzana (Ls Spezia) 25 settembre 2023 - Sono in gravi condizioni due lavoratori rimasti coinvolti in un incidente all’interno di una segheria di marmo nel territorio di Luni. In particolare preoccupa il più giovane dei due di 34 anni che rischia di perdere l’orecchio schiacciato dalla lastra che stava movimentando insieme al collega di 56 anni. Entrambi originari di Carrara lavorano nel laboratorio da tempo e sono esperti del mestiere ma qualcosa non è andata per il verso giusto e sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri e il personale della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl 5 di Spezia. Il più giovane è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso arrivato sul campo sportivo "Lino Parodi" di Luni decollato dal Cinquale mentre il collega è stato ricoverato al Noa di Massa. Sul posto insieme al 118 sono intervenute le ambulanze della Pa di Luni e di Sarzana oltre ai vigili del fuoco.