Val di Magra, passa il Giro d’Italia: vie chiuse da stamani

Passa il Giro d’Italia e le strade si chiudono. La corsa Rosa interesserà la nostra provincia dalla porta di ingresso di Marinella fino a Carrodano da dove poi la carovana affronterà il Bracco per arrivare al traguardo di Tortona. Un passaggio veloce ma per ragioni di sicurezza la Prefettura ha emanato il provvedimento di sospensione totale della circolazione stradale dalle 9.50. Sono consigliate soluzioni alternative per evitare blocchi e lunghe attese. La corsa arriverà da Marina di Carrara intorno alle 12 per attraversare Marinella, la SS432 Litoranea, via XXV Aprile e Camisano nel territorio di Ameglia e poi Romito, Ponte di A rcola, Fornola, Piano di Valeriano, Piano di Madrignano, Padivarma, Borghetto e Carrodano. Verrà attraversato anche il ponte della Colom biera unendo così, anche su una sola corsia di marcia, le sponde del fiume tra Fiumaretta e Bocca di Magra. Il sopralluogo di Anas ha infatti garantito la regolarità del transito.

A festeggiare il passaggio della tappa odierna che da Camaiore arriva a Tortona ci sarà anche lo staff organizzatore del Giro della Lunigiana. Il presidente del sodalizio Michele Ricci e il direttore generale Lucio Petacchi hanno allestito un punto tappa a Marinella di Sarzana, nella zona dell’idrovora alla Turbina per sancire il gemellaggio fra il Giro d’Italia e il Lunigiana. Anche perchè tra i professionisti in corsa oggi tanti hanno disputato proprio la manifestazione giovanile che quest’anno si correrà dal 31 agosto al 3 settembre. Mancherà Remco Evenepoel vincitore dell’edizione del 2018 che si è ritirato in maglia rosa a causa della positività al Covid. Ci saranno però Alberto Bettiol vincitore nel 2011, Tao Geoghegan Hart (2013). Nell’occasione verrà ricordata anche la storica ’voce’ del Giro della Lunigiana, Giorgio Tonelli scomparso di recente e per anni al seguito anche della corsa Rosa. E’ previsto un traguardo volante a Borghetto Vara dove la corsa transiterà tra le 13 e le 13.20. Nella zona la viabilità verrà chiusa a partire dalle 10.30 fino alle 14.