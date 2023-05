Samuele Privitera si aggiudica la corsa ciclistica juniores del Primo Maggio

Santo Stefano Magra(La Spezia) 2 Maggio 2023 - Per gli appassionati di ciclismo giovanile è un appuntamento che si perde nella storia. Da ben 70 edizioni, con qualche sosta forzata, la corsa del “1 Maggio” richiama gli sportivi a Santo Stefano Magra. La manifestazione organizzata dalla società Uc Ponzanese ha riscosso grande successo mettendo in scena tanti ciclisti della categoria juniores che, oltre scrivere il proprio nome nel’albo d’oro della competizione nata per ravvivare la festa del giorno dei lavoratori della storica ceramica Vaccari di Ponzano Magra, si sono contesi la maglia di campione regionale. Sotto lo striscione posto sulla salita verso il borgo di Ponzano superiore è sfrecciato Samuele Privitera che ha battuto l’altro protagonista della fuga Matteo Gabelloni. La gara che si è sviluppata sulla distanza di 116 chilometri è stata caratterizzata da condizioni meteo molto difficili che l’hanno resa così ancor più impegnativa. Per il ciclismo della Provincia spezzina è stato un fine settimana intenso nel quale la categoria giovanissimi ha ricordato lo storico direttore sportivo Antonio Cibei nella gara disputata al centro sociale di Castelnuovo Magra.