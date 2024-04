RicominciAmo Castelnuovo: il ritorno in politica di Marzio Favini

Sarzana (La Spezia) 24 aprile 2024 - Marzio Favini è uno dei quattro candidati sindaco alle prossime amministrative in programma a giugno a Castelnuovo Magra. Per 25 anni ha ricoperto i ruoli di assessore prima e successivamente primo cittadino ma da dieci è uscito dalla scena politica. Ha deciso di ricandidarsi guidando una lista civica che porta il nome “RicominciAmo Castelnuovo”. Favini ha inaugurato il point elettorale al centro commerciale La Miniera di Molicciara a poca distanza da quelli già aperti dall’altro rappresentante civico Gherardo Ambrosini e dalla candidata della coalizione di centro sinistra l’assessore in carica Katia Cecchinelli. Ufficializzata anche la lista che sostiene Gianfranco Andrei che vede uniti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Nuovo Psi. Non sono escluse altre sorprese non essendo ancora ufficialmente presenti i simboli di Lega e Cambiamo che per il momento non hanno raccolto l’invito dei colleghi, in altre realtà, Fratelli d’Italia e Forza Italia.