Resta in Spagna la Ws Europa Cup: vince l’Igualada

Sarzana (La Spezia) 14 apriile 2024 - Dopo il successo per 8 a 1 in semifinale contro l’Hockey Sarzana Gamma Innovation l’Igualada si è ripetuta anche nella finalissima aggiudicandosi così la Ws Europe Cup. I padroni di casa, organizzatori della due giorni europea, hanno battuto con il punteggio di 4 a 2 il Follonica conquistando la 44esima edizione della WSE Cup. I maremmani, sotto di quattro reti, erano riusciti a riaprire il confronto nei sei minuti finali sfiorando la clamorosa rimonta grazie alla doppietta firmata da Davide Banini. Intanto nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 questi i risultati: Giovinazzo-Sandrigo 6-2; Grosseto-Forte dei Marmi 1-4; Monza-Breganze 3-3; Valdagno-Amatori Lodi 5-5; Trissino-Bassano 4-2. Classifica: Forte dei Marmi 67 punti; Trissino 66; Follonica 56; Hockey Sarzana 54; Amatori Lodi 46; Grosseto 43; Valdagno 39; Montebello, Bassano 30; Sandrigo 28; Monza 21; Breganze 17; Giovinazzo 15. E adesso si giocheranno i play off scudetto e i play out per la salvezza.