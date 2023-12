Regalo di fine anno nel borgo di Ameglia: arrivano i nuovi parcheggi

Sarzana (La Spezia) 29 dicembre 2023 - Nuovi spazi di sosta per residenti e turisti nel borgo di Ameglia paese. Il Comune ha infatti completato la riqualificazione degli spazi che fino a qualche settimana fa erano occupati dal deposito di attrezzature dell’ufficio tecnico comunale che nel frattempo è stato trasferito nel nuovo capannone dell’area artigianale D2 di Camisano. Nel parcheggio alle porte del paese sono stati ricavati 15 stalli per le automobili e 4 per motociclette. Lo spazio di sosta si sviluppa su tre piani all’ingresso del borgo e dispone complessivamente di 62 parcheggi liberi, 51 invece sono riservati ai residenti possessori del pass, 32 ai motocicli e 3 ai disabili. Dopo la delimitazione degli spazi, asfaltatura e altri interventil’altra mattina il sindaco Umberto Galazzo e la polizia municipale hanno dato il via libera alla fruizione della nuova area di sosta particolarmente utile in partcolare nei periodi estiv quanto il turismo aumenta il numero dei residenti.