Quarto posto dell’Italia di hockey alla Coppa delle Nazioni disputata a Montreux

Sarzana (La Spezia) 2 aprile 2024 - Ha vinto l’Argentina a conferma della qualità della squadra biancoceleste sulla pista di hockey. Nella finalissima gli argentini hanno battuto il Portogallo 5 a 2 aggiudicandosi la Coppa delle Nazioni disputata in Svizzera. Nella finalina per il terzo e quarto posto gli azzurri allenati da Alessandro Bertolucci, tecnico anche del Forte dei Marmi, sono stati battuti ai tiri di rigore dalla Francia. Nelle semifinali i campioni argentini si erano imposti sui transalpini 6-4 mentre il Portogallo l’Italia sempre dal dischetto. In classifica generale dunque quindo posto per Spagna a seguire Angola, Svizzera e la squadra del Montreux. Una bella esperienza per il portiere sarzanese Simone Corona da anni uno dei simboli dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che è tornato a vestire la maglia azzurra dopo 5 anni, chiamato dal tecnico Alessandro Bertolucci che lo ha avuto nei due anni di esperienza in rossonero.