Marco Bertoli si aggiudica il premio letterario “Città di Sarzana"

Sarzana (La Spezia) 1 gennaio 2023 - E’ andato Marco Bertoli il premio letterario “Città di Sarzana” organizzato dall’associazione culturale Poeti Solo Poeti giunto all’undicesima edizione. Bertoli, scrittore lunigianese e pisano di adozione, è un geologo appassionato della scrittura e si è imposto nella sezione Fantasy del concorso sarzanese con il romanzo dal titolo “La signora che vede i morti”. Una avventura ricca di mistero e magia giocata sulla storia interrogandosi su cosa sarebbe successo se Pisa avesse vinto la Battaglia della Meloria contro Genova. L’autore ha creato una realtà alternativa, dominata da un immaginario Reame Pisano, una potenza regionale in cui la magia esiste ed è regolamentata da un sistema di leggi istituite da Galileo Galilei. I proagonisti del romanzo tra intrighi e nuovi misfatti, si imbatteranno in una sensitiva in grado di percepire le anime dei morti. Il romanzo “La signora che vede i morti” edito da Nps Edizioni ha ottenuto anche il terzo posto al trofeo Cittadella 2023.