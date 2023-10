La Liguria si candida a Regione Europea dello Sport 2025

Sarzana (La Spezia) 25 settembre 2023 - La Regione Liguria punta a ottenere il riconoscimento di “Regione Europea dello Sport 2025” assegnato dalla Aces Europe di Bruxelles. L’apposita commissione di esperti ha fatto visita alle strutture di Sarzana avvalendosi nel ruolo di guide dell’assessore regionale Simona Ferro e della sindaca Cristina Ponzanelli. I referenti e la rappresentante della giunta di Regione Liguria hanno visitato il palazzetto del Vecchio Mercato di piazza Terzi sede della società Hockey Sarzana presente con i suoi giocatori della prima squadra e dirigenti per poi proseguire alle tensostrutture nell’area dello stadio “Miro Luperi” che consentono gli allenamenti e partite delle formazioni del Lunezia Volley, Sarzana Skating e Levante Sarzana di ginnastica. La commissione Aces Europe sta visitando tutta la Liguria, da Ventimiglia fino a Sarzana, per valutare la qualità delle strutture e l’attenzione rivolta allo sport per poi scegliere se conferire l’ambito riconoscimento alla Liguria.