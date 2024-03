Katia Cecchinelli la prima donna candidata del centro sinistra a Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 27 marzo 2024 - Sarà l’assessore in carica Katia Cecchinelli la candidata sindaco del centro sinistra. Non tenterà quindi la strada del terzo mandato il primo cittadino Daniele Montebello che dopo 10 anni lascia la carica nonostante la possibilità, per la prima volta, di concorrere per la terza volta consecutiva. La coalizione composta da Partito Democratico, Rifondazione, Verdi, Azione e Psi ha quindi sciolto le riserve puntando su Katia Cecchinelli. Per la prima volta uno schieramento in carica sceglie una donna per il ruolo di sindaco mentre nella passata tornata elettorale erano due le candidate poi entrate sui banchi dell’opposizione. La lista “Uniti per Castelnuovo” dunque ha individuato la candidata sindaco e adesso sta predisponendo i componenti. Katia Cecchinelli per il momento troverà come sfidante Gherardo Ambrosini, ex assessore seppure rimasto nel ruolo di consigliere comunale di maggioranza in carica che dopo aver ricevuto il “no” alle primarie ha deciso di correre da solo in una lista civica.