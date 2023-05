Inizia il restauro dell’antico ponte in pietra sul torrente Bettigna

Castelnuovo Magra (La Spezia) 8 maggio 2023 - Si è aperto il cantiere sull’antico ponte in pietra sul torrente Bettigna lungo la via Francigena che attraversa il territorio di Castelnuovo Magra. Il restauro è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune di Castelnuovo Magra a un bando ministeriale appositamente destinato proprio ai sistemi territoriali turistici ottenendo il finanziamento di 102 mila euro mentre l’ente si farà carico della somma restante di 26 mila già inseriti a bilancio nelle spese destinate alle opere pubbliche che in questi giorni si stanno per altro svolgendo nel centro storico del paese collinare. I lavori sul ponte di pietra si concluderanno entro l’estate e la direzione è stata affidata all’architetto Gallo che aveva già seguito l’intervento di restauro della Torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola. L’impresa aggiudicataria della gara è Edocostruzione Srl di Sora in Provincia di Frosinone. Oltre al restauro verrà ripulita e sistemata anche la zona circostante.