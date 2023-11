Inaugurato il nuovo magazzino dell’ufficio tecnico comunale di Ameglia

Sarzana (La Spezia) 4 novembre 2023 - E’ stato inaugurato il nuovo spazio riservato al magazzino e all’officina dell’ufficio tecnico del Comune di Ameglia realizzato all’interno del capannone D2 dell’area artigianale di Camisano arrivando così a conclusione di un lungo percorso che ha portato alla trasformazione della vasta area nella piana in un’area artigianale dove ha trovato sede anche la Sanlorenzo, il cantiere leader a livello mondiale della costruzione d yacht da turismo. A scomputo degli oneri di urbanizzazione dell’intervento il Comune ottenne uno spazio che è stato completato e inaugurato dal sindaco Umberto Galazzo. Un’operazione importante non soltanto per la qualità dei locali ma anche perchè il magazzino era aperto nel parcheggio multipiano all’ingresso del paese di Ameglia e il trasferimento consentirà adesso di aumentare il numero degli stalli di sosta per i residenti e nel periodo estivo per i turisti.