Il tecnico rossonero fa il bilancio della prima fase di stagione

Sarzana (La Spezia) 4 gennaio 2024 - L’asticella si è alzata e questo lo sanno bene tutti. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation è ormai entrata a far parte delle squadre di elite del campionato di serie A1. Se si tolgono club dalle potenzialità senza alcun dubbio superiori, dal Forte dei Marmi a Trissino passando per Lodi e Follonica, il nome dei rossoneri è evidenziato nelle agende delle avversarie ben consapevoli di affrontarli non sarà mai una passeggiata. Alla ripresa degli allenamenti in vista di un mese di gennaio che non ammette disatenzione il tecnico sarzanese ci ha espresso un giudizio positio della prima parte di stagione sottolineando comunque la necessità di ripartire con la massima concentrazione per ben figurare sia nel massimo campionato nazionale di hockey su pista, Coppa Italia e Wse Cup. Una soddisfazione, per altro giustificata dal numero di punti e dalla posizione in classifica, che però non deve lasciare spazio alla mancanza di concentranzione e “fame” di nuove vittorie in Italia e in Europa.