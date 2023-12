Hockey Sarzana ingaggia il giovane portiere Alex Pettenuzzo

Sarzana (La Spezia) 29 dicembre 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è regalato un nuovo portiere. Alex Pettenuzzo, classe 2003, cresciuto nel Trissino fino all’under 17, passato poi nelle file del Montebello dove ha giocato nell’under 19 ed ha esordito nel 2021 in A2 e da marzo del 2022 secondo portiere nella massima serie. La scorsa stagione ha giocato a Seregno in serie A2 e in questa prima parte di stagione nell’ Engas Vercelli come vice Verona. Ora vestirà la maglia numero 21 del farm team dell’ Hockey Sarzana con tutto il suo bagaglio di esperienza, che ha maturato seppur giovanissimo. “Abbiamo preso un ragazzo con grandi potenzialità - ha spiegato il presidente Maurizio Corona – sarà il portiere titolare della serie A2 oltre ad essere nella rosa della serie A1 in quanto under 23. E’ un giocatore di prospettiva e noi come società abbiamo l’obbligo di mettergli a disposizione tutti i mezzi necessari per farlo crescere, dopo questi cinque mesi decideremo assieme se continuare assieme la strada. Mi ha parlato in maniera ottima mister Matteo Farina sia come atleta che come persona e questo per la nostra società è sicuramente di fondamentale importanza”.