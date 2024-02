Dai primi passi a Castelnuovo Magra al sogno di disputare un grande Slam

Sarzana (La Spezia) 8 febbraio 2024 - Per la giovanissima tennista Lucrezia Musetti, classe 2007, si aprono nuovi traguardi importanti. Dopo aver conquistato la promozione in serie A1 atteda da 40 anni con il Park Genova è stata tesserata dal Tc Parioli di Roma. Da sabato sarà in Turchia per partecipare a un nuovo torneo e sperare di conquistare i punti necessari per entrare a far parte del circuito principale del tennis mondiale. I primi passi sulla terra rossa li ha mossi a poco più di 3 anni al centro sportivo castelnovese per poi passare al Tc Luni Mare e quindi al club Park Genova ottenendo la vittoria del campionato di serie A2. L’anno scorso anno Lucrezia Musetti che vive con i genitori Lele e Alina a Caniparola di Fosdinovo ha vinto il torneo di San Marino, ha partecipato alla Billie Jean King Cup, Europei under 16 con la maglia della Nazionale e all’Open di Pisa mentre nel 2022 è stata finalista ai campionati italiani a Velletri.