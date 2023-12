Sarzana, escalation nelle truffe telefoniche: anziani nel mirino

Sarzana, 10 dicembre 2023 – Alzare la guardia e non fidarsi delle richieste di aiuto telefoniche. Da qualche giorno in Val di Magra diverse persone stanno ricevendo telefonate, soltanto al numero fisso di casa, da parte di falsi avvocati e assicuratori che chiedono urgentemente somme di denaro per risolvere situazioni delicate che riguardano figli oppure nipoti. Un tentativo di raggiro che nasconde anche l’intenzione di un incontro magari a casa che potrebbe mettere ulteriormente a rischio le persone deboli e anziane.

Dopo i casi di truffa segnalati a Luni, Ameglia e Castelnuovo Magra l’attenzione è da qualche giorno puntata su Santo Stefano Magra e nel mirino dei truffatori sono entrati, tra i tanti, anche alcuni famigliari di amministratori comunali che per fortuna non hanno ceduto alle richieste. Non è comunque escluso che il raggio si allarghi. In diversi si sono già rivolti alle forze dell’ordine per segnalare l’inganno e a tal proposito il primo suggerimento fornito dagli esperti è intanto quello di non accettare nessun appuntamento, chiedere sempre informazioni dettagliate, perché la telefonata è spesso casuale quindi l’autore non può conoscere determinati dettagli e soprattutto affidarsi all’aiuto di familiari e delle forze dell’ordine prima di prendere qualsiasi iniziativa.

Proprio il numero crescente di truffe e raggiri telefonici e on-line sarà il tema della tavola rotonda organizzata per domani pomeriggio alle 17 in sala consigliare del Comune di Sarzana dall’associazione associazione culturale ’In Sarzana’ dal titolo ’Più informati più protetti’. All’interessante e utile incontro presentato dalla presidente Monica Faridone parteciperanno Annamaria Ciccariello vice questore e dirigente del commissariato di polizia di Sarzana, Alessandro Pescara Di Diana commissario capo e dirigente della squadra mobile della Questura della Spezia, Alessandro De Nanni ispettore e responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Spezia. Si parlerà delle frodi on-line in costante crescita ma anche delle continue interferenze nella navigazione in rete di spot e spam che possono indurre in errore entrando così in un vortice pericoloso. L’incontro ha dunque lo scopo di sensibilizzare i cittadini grazie alle competenze del personale della polizia di Stato.

