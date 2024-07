Inaugura oggi, alle 19, nell’ambito della rassegna Itai Doshin, nello spazio Fourteenartellaro di piazza Figoli 14 a Tellaro, ‘Luci’, installazione dell’artista Giuliano Tomaino – che torna nel borgo marinaro ad esporre dopo due decenni – a cura di Guido Ferrari e Alberto Lavit. L’esposizione sarà disponibile fino al 25 agosto. "Ogni opera di Tomaino che appare a noi come l’assemblage di materiali diversi – si legge nella Lavit & Friends art gallery – è il risultato di un’azione volta a levare il superfluo, a rendere autentica e essenziale l’immagine. Oggetti dimenticati si trasformano in basi per una nuova opera, offrono stimoli inediti in quanto contenitori di ricordi".