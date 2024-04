Suona le campanelle per la nascita del nipote

Ha suonato le campanelle per tutta la sera di sabato nelle strade di Vezzano capoluogo, annunciando l’arrivo dell’adorato nipote Serse. Silvano Bianchi è diventato nonno: è un personaggio che tutti conoscono, come Babbo Natale sulla vespetta per i bambini dell’ospedale e anche come mattatore della sagra dell’uva, e ha dimostrato una felicità incontenibile alla notizia della nascita del nipotino, figlio di Gianluca Bianchi e di Sara Piastri. In molti si sono affacciati sentendo suonare delle campanelle, poi spiegato il mistero, Bianchi annunciava a tutti del nipotino e la gente ha applaudito e festeggiato con lui, l’arrivo di un nuovo vezzanese, abbracciandolo calorosamente. Alla famiglia gli auguri della redazione.