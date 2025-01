Special Festival protagonista in televisione

Dopo i servizi sulle reti Mediaset e su Rai News 24, lo Special Festival, sarà ancora protagonista di un approfondimento televisivo. Appuntamento stamattina, alle 10, su Rai Tre nella rubrica ‘Anche no’, con una replica domani all’1. La manifestazione, con media partner proprio La Nazione, è andato in scena all’inizio di dicembre e, con presentatori Savino Zaba e Dario Vergassola, ha incoronato quali vincitori, il diciottenne spezzino Tommaso Tagliaferro e il noto Aka7even. L’accoppiata cantante speciale-big è la formula della kermesse organizzata da Anffas La Spezia – con grande impegno di Alessia Bonati – in sinergia con il Premio Lunezia del patron Stefano De Martino. Sul palco del Teatro Civico, quel giorno, anche Roby Facchinetti con Marco Guano e Luciano Curziotti, secondi, poi terzi a pari merito, Paolo Vallesi con Gabriele Arduc e Amara con Adriana Caldarella. Bravissimi anche Povia con Deborah Cuomo e Giulia Fontana, Silvia Salemi con Cecilia Batignani, Grido con Maichael Pizzuto, e Verdiana con Mariano Scauri e Claudio Bergonzoni. Una bella serata, in un teatro sold out, con l’obiettivo futuro dei promotori di portare il Coro dell’Anffas – che per l’occasione ha aperto lo Special Festival, insieme a Beppe Stanco (direttore artistico, con direzione musicale di Loredana D’Anghera) – nientemeno che al Festival di Sanremo.

m. magi