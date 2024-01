Renzo Guccinelli si dimette: "Oggi non scappo né mi ritiro. Al mio posto entra una donna"

"Lascio il consiglio comunale, ma continuerò il mio impegno politico sociale. Si può dare il proprio contributo anche fuori dalle istituzioni, nel mondo associativo e tra la gente". Questo un breve estratto della lettera con cui il leader dell’opposizione Renzo Guccinelli – che alle spalle vanta un esperienza in consiglio comunale lunga 30 anni – mercoledì scorso ha deciso di comunicare al presidente del consiglio Raffaella Plicanti la sua intenzione di dimettersi dal ruolo di consigliere. Dimissioni, quelle avanzate dallo stesso Guccinelli, e di fatto non ancora formalizzate, che erano nell’aria da tempo, ma che poi erano state rimandate a data da destinarsi. Adesso il momento di compiere quella decisione che lo stesso ex sindaco di Sarzana, ed ex assessore regionale, ha ammesso di non compiere a cuor leggero "ma con una certa sofferenza nel cuore", è arrivato. A prendere il suo posto tra le fila dell’opposizione sarà l’avvocato Sabina Ambrogetti, capolista di una delle tre liste civiche che facevano capo al candidato sindaco del centro sinistra, che nell’ultima tornata elettorale aveva ottenuto ben 198 preferenze.

Ma considerando il faticoso e tortuoso percorso – fatto di prove di forza, personalismi e dissidi tutti interni al centro sinistra – che nei mesi precedenti le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio aveva sommessamente portato a unire sotto al suo nome – le sue tre liste civiche, il Partito democratico – che pure era frazionato al suo interno fra chi appoggiava la figura di Renzo Guccinelli e chi avrebbe preferito puntare su Marco Lorenzo Baruzzo (che oggi del Pd è segretario cittadino) – e Italia Viva, la domanda sorge spontanea.

Guccinelli, lei pensa che a sei mesi dalle elezioni sia corretto dimettersi nei confronti dei suoi elettori e di chi nel centrosinistra aveva manifestato la volontà di esprimere un candidato a sindaco diverso? "Ho messo la faccia e tutto me stesso in una campagna elettorale difficilissima. Siamo riusciti in quei mesi a stimolare partecipazione, impegno e a ricreare uno spirito di unità e collaborazione nel centrosinistra. Oggi non scappo o mi ritiro. Favorisco con la mia scelta l’esperienza in consiglio di una donna. Ho lavorato con altri per far nascere l’associazione Sarzana Protagonista che darà continuità alle liste civiche che mi hanno sostenuto. Mi impegnerò in questa realtà con giovani e donne che ne fanno parte per contribuire a far crescere fra la gente e sui problemi una alternativa a questa giunta di destra. Continuerò a lavorare per Sarzana e i sarzanesi. Rimarrò a disposizione di tutti".

Elena Sacchelli