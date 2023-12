"Realizzazione della Ciclovia Tirrenica: aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva" La ditta Fea Srl si è aggiudicata la gara per la realizzazione della ciclovia Tirrenica Sarzana-Marinella. Itq Srl ha vinto gli altri due lotti, ma è pendente un ricorso al Tar. Firma del contratto in Regione Liguria oggi.