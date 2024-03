Pulizia dei torrenti. Varati due progetti

Il Comune di Sarzana cerca finanziamenti per l’attuazione dei due progetti esecutivi approvati con delibera di giunta 45 riguardanti per la manutenzione straordinaria del Calcandola e degli argini del torrente San Lazzaro per importi, nell’ordine, di un milione di euro e di 430 mila euro. I progetti sono stati redatti dal Consorzio di bonifica ed irrigazione Canale Lunense e sono stati candidati al bando con il quale la Regione, tramite il Fondo Strategico regionale), ha stanziato fondi destinati alla difesa del suolo e alla sistemazione del reticolo idrografico. Per il Calcandola si prevede la rimozione del materiale di sovralluvionamento in alveo in corrispondenza della prima briglia mentre per il torrente San Lazzaro la manutenzione straordinaria degli argini nel tratto compreso tra l’autostrada A12 e il viale XXV Aprile.