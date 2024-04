Proteste degli autisti Atc per le buche: "Venuta meno la volontà di dialogo"

"Spiace constatare che sia venuta meno, all’interno di alcune sigle sindacali, la volontà di dialogare con l’amministrazione per vedere realizzati obiettivi comuni". Parole di Stefano Torri, assessore alla viabilità e alla mobilità che, da noi contattato, ha voluto replicare a Cgil, Cisl e Cobas che, come riportato ieri proprio da ’La Nazione’, hanno lanciato l’allarme sui rischi fisici che incorrono quotidianamente gli autisti di Atc, costretti a percorrere le strade dissestate di Sarzana.

"Fino a qualche tempo fa abbiamo condiviso con i sindacati il percorso che ha portato ad affidare in house il servizio del trasporto pubblico e locale ad Atc – ha proseguito l’assessore Torri - per ampliare le corse sul territorio e per riqualificare la piazza delle Corriere. Oggi prendiamo atto che si preferiscono altri mezzi anche sottacendo il lavoro portato avanti da quest’amministrazione". Come specificato dall’assessore alla viabilità e alla mobilità, emblematico sarebbe il caso di quella tipicamente nota come piazza delle Corriere, che comprende piazza Arnaldo Terzi e via Lucri. Lì gli interventi non si sono limitati alla doverosa asfaltatura dell’area, ma hanno riguardato come da richiesta, anche la messa in posa di nuove telecamere, una nuova pensilina e la realizzazione di un nuovo modulo per la biglietteria riservato agli autisti e all’utenza.

"Sono diverse le strade che hanno cambiato volto grazie all’investimento di milioni di euro che l’amministrazione Ponzanelli ha fatto negli anni, così come per le nuove infrastrutture che sono state realizzate dopo decenni in cui invece non era avvenuto nulla – ha continuato l’assessore Stefano Torri-. Siamo consapevoli che resti ancora molto da fare, ma non si può negare che le strade riqualificate abbiano comportato dei benefici. Nonostante un bilancio disastrato e pieno di buche cerchiamo ogni anno di investire e migliorare la viabilità cittadina non solo per gli autisti ma per tutti gli utenti".

In programma diversi interventi imminenti per migliorare la viabilità. Proprio in questi giorni sarebbero dovuti partire i lavori, rimandati a causa del maltempo, per asfaltare via del Murello, via adiacente a piazza delle corriere e alla zona ferroviaria da tempo oggetto di lamentele e segnalazioni. Ma non è tutto. Come conferma l’ordinanza 108 dello scorso 20 aprile sono stati programmati i lavori di riqualificazione che riguarderanno via Muccini e il tratto della via variante Aurelia a lato con via Emiliana.

Elena Sacchelli