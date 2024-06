Porte aperte alla Mondoteca dal 17 giugno

Si chiude la scuola, si aprono i centri estivi ad Arcola per piccini e grandicelli. Le attività di Campus alla Mondoteca partiranno dal 17 , proseguiranno fino al 2 agosto e riprenderanno dal 26 agosto fino al 7 settembre e saranno proposti due diversi progetti in base all’età dei partecipanti. Per i bambini e le bambine dai 4 agli 11 anni verrà proposta una formula di campus che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8, con possibilità di ingresso alle 7.30, e fino alle 13 con diverse attività, laboratori, gite, letture, giochi, e che prevede una quota di iscrizione di 30 euro a settimana (50 euro per i non residenti), e un numero massimo di 15 partecipanti, minimo di 8. Mentre per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni saranno proposte delle uscite, tra cui Bonassola, Levanto, Marinella, che si svolgeranno due giorni alla settimana e l’attività sarà gratuita. Avranno priorità, nell’ordine, le iscrizioni dei residenti, figli di genitori che lavorano entrambi, i frequentanti le scuole di Arcola anche se non residenti, i non residenti. A parità di condizioni varrà l’ordine di presentazione della domanda. Le domande si potranno presentare fino a venerdì, per informazioni [email protected].

Dall’1 al 26 luglio sarà aperto anche il nido Elvira Fidolfi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 per bambini da 1 a 3 anni. Le iscrizioni termineranno il 21 giugno, il prezzo è di 150 euro a settimana compreso il pasto, per informazioni [email protected]

Cristina Guala