Ponte della Colombiera in...tappa Corridori in volata su una corsia

La data di riapertura del ponte della Colombiera sarà rispettata. Dopo le sollecitazioni del sindaco di Ameglia, Umberto Galazzo, che nei giorni scorsi aveva lamentato il ritardo sulla tabella di marcia dei lavori rivolgendosi ad Anas, società che si sta occupando dell’intervento sull’infrastruttura di collegamento delle due sponde del fiume Magra è arrivata la risposta tranquillizzante. Anas infatti ha voluto chiarire che il "cronoprogramma non differisce in modo sostanziale rispetto a quello presentato che prevede la fine dei lavori nei primi giorni di giugno". Una corsa contro il tempo dunque che non metterà in discussione neppure il Giro d’Italia. Infatti mercoledì 17 è previsto il passaggio della tappa della corsa Rosa da Camaiore a Tortona. I tecnici di Anas dopo il sopralluogo effettuato hanno garantito l’attraversamento del ponte nonostante la riduzione a una sola corsia di marcia. Il gruppone di ciclistici, staffette, macchine dell’organizzazione, quelle di servizio, ammiraglie, mezzi di soccorso e tutta la carovana che abitualmente segue ogni singola tappa della più importante manifestazione ciclistica nazionale e di spessore mondiale verrà disciplinata in modo da arrivare in maniera graduale per poter superare senza intoppi la limitazione di corsia di marcia. Intanto i lavori proseguono per arrivare al completamento del monitoraggio delle saldature dei giunti, operazione iniziata in autunno. Dopo la previsione iniziale di completamento al 23 luglio era poi arrivata a febbraio la buona notizia dell’anticipo delle operazioni al 2 giugno. Le perplessità del primo cittadino amegliese sono però legate al ritardo nello spostamento del cantiere dal lato mare a quello opposto che, in una precedente riunione tecnica, era stato fissato per gli inizi di aprile.

Proprio a causa di questo rallentamento si è rivolto a Anas evidenziando i dubbi e i disagi che potrebbero sorgere proprio con l’arrivo della stagione estiva. Ma la società ha ribadito che le tempistiche saranno rispettate e che il cantiere verrà dunque completato all’inizio di giugno garantendo così la regolare viabilità a doppio senso di marcia.

m.m.